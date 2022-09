Programme culturel à Estaimpuis: les cinq moments à ne pas rater

Cinq moments forts sont à pointer dans le programme.

1. Génération Boys Band, New L5 et Michal

Depuis plusieurs années, l’Estaimpuisien Nicolas Desmulier, soutenu par la Commune, parvient à inviter des vedettes des années 90’ et 2000. Et pour ce nouveau concert qui se tiendra le 8 octobre au complexe sportif de Néchin, ce n’est pas un ou une artiste, mais plusieurs grands noms qui seront à l’affiche. On retrouvera les GBB (Frank des 2be3, Chris Keller des G-Squad et Allan Théo), les New L5 (Alexandra, Coralie, Marjorie, Adeline et Julie) ainsi que Michal (finaliste de la Star Academy 3). Entrée: 18 €."C’est un peu plus cher que les 7 € (ou 5 € avec le pass culture, – gratuit, à solliciter auprès de l’administration communale) que nous demandons d’ordinaire pour nos activités culturelles, mais cela reste très peu cher au vu de la notoriété et du succès rencontré par ces groupes,insiste Daniel Senesael.D’ailleurs, nous avons déjà vendu de très nombreuses préventes, et à des personnes qui viennent parfois de loin!"

2. Concert de Noël de l’Orchestre de Douai

©ÉdA

Comme de tradition, la Commune d’Estaimpuis proposera un concert de Noël au château de Bourgogne. Il se tiendra le 17 décembre, à 20h, au complexe sportif d’Estaimpuis. Les mélomanes pourront apprécier la musique de haut vol de l’Orchestre de Douai. La septantaine de musiciens interprétera les grands airs classiques, de Salzbourg à Paris. PAF : 7 € (5 € avec le pass culture)

3. Les plus belles mélodies de la chanson française par Patrick Salmon et Philippe De Smet (piano)

©ÉdA

Le 5 janvier, à 16h, Philippe De Smet et Patrick Salmon, un Belge et un Français, se donneront la réplique musicale dans l’église d’Estaimpuis. Au piano, les deux musiciens passionnés et complices revisiteront quelques-uns des grands classiques de la chanson française."Au gré de leur récital, les musiciens font participer le public, ajoute le bourgmestre.Les spectateurs peuvent ainsi solliciter l’une ou l’autre musique." PAF : 7 € (5 € avec le pass culture)

4. Les plus grands classiques de la musique classique par Wojciech Waleczek (piano)

©Minerva Studio – Fotolia

Autre pianiste de talent qui se produira le 16 mars à 16h à l’église de Leers-Nord: Wojciech Waleczek. Le virtuose polonais fera résonner les airs de Debussy, Bach, Chopin, Beethoven, Dvorak, Mozart, Liszt et Verdi. PAF : 7 € (5 € avec le pass culture)

5. Fabian Le Castel

©ÉdA

À côté de la musique, les arts de la scène seront aussi mis à l’honneur durant cette saison 2022-2023 avec notamment le spectacle de Fabian Le Castel. L’humoriste mouscronnois présentera son tout nouveau spectacle le 22 avril sur la scène de la salle du C.E.M.E."C’est un honneur et un bonheur de pouvoir être dans les premiers à découvrir ce nouveau spectacle, et surtout pour un prix démocratique, possible, notamment, grâce au subside octroyé par la Commune à l’ASBL Estaim’Culture", relève Daniel Senesael. PAF : 7 € (5 € avec le pass culture).

Infos et réservations: 056481381.