Le départ du Crack Marathon Estaimpuis 2022 sera donné ce dimanche 4 septembre depuis le Domaine de Bourgogne, à Estaimbourg. Ce challenge sportif s’adresse à tous, qu’ils soient aguerris ou débutants, sur la distance de leur choix pour tenter de dépasser leurs limites!

"À 8h pour le marathon, à 9h pour le semi-marathon, et à 10h pour le 10 km, précisent les organisateurs.Le parc vibrera toute la journée au cœur du Village Marathon. En plus du retrait des dossards, il sera possible de s’y restaurer et de découvrir les producteurs et artisans locaux, le tout en musique. Des stands seront tenus par nos sponsors ainsi que par des commerçants locaux."L’ambiance sera au rendez-vous afin d’exalter les coureurs dans leur effort tout en occupant les familles et autres visiteurs venus y passer un bon moment.

Mais plus que le parc d’Estaimbourg, c’est toute l’entité qui vivra au rythme du Marathon. "La convivialité sera le fer de lance de toute la journée, insistent les représentants de l’ASBL Marathon Estaimpuis.Elle se retrouvera sur le parcours, avec de nombreuses animations le long du circuit, ainsi qu’au sein des sept villages de l’entité."

Des concerts et des animations seront proposés au cœur de chaque village de l’entité, sauf à Évregnies."Dans l’esprit de fête des voisins. Les villageois seront invités à sortir et à se retrouver pour partager un moment de fête, de gaieté et d’amusement."

Des concerts dans les villages

Composée de "Brass & Band" (NDLR: dont certains déjà invités le samedi soir pour la soirée des 10 ans de la Fanfare qui Vit, à la salle du Bon Accueil à Estaimpuis), la line up promet une ambiance et des concerts variés: "Piccalilli Project (Grand-Place d’Estaimpuis), "Les ZamuZettes (maison communale de Leers-Nord), "La Fanfare qui Vit" (maison du canal à Leers-Nord), "Piston Circus" (place de Bailleul), "Les Marteaux" (place d’Estaimbourg et domaine de Bourgogne), "Mononk’s band" (place de Néchin), "Seven’s brass" (place de Saint-Léger), "La petite teuf" (à la rue du Château d’eau à Saint-Léger). Les concerts seront bien évidemment gratuits, et les groupes animeront les lieux entre 10h et 14h. Dans chaque village, des points de restauration seront proposés et seront tenus par les restaurateurs locaux.