Une classe en plus grâce à l’immersion

"Dans un premier temps, de par le décret inscriptions, nous avions quelques élèves qui n’avaient pu obtenir une place au sein de notre école qui était leur premier choix comme établissement scolaire,rappelle Daniel Senesael, bourgmestre et échevin en charge de l’Enseignement. Mais entre-temps, la réflexion de déjà ouvrir une classe de première en immersion anglais, a mûri et a pu se concrétiser, avec un an d’avance… En effet, les premiers élèves de l’école de Leers-Nord ayant suivi leur scolarité en immersion, entrent en 6eprimaire. Il était donc nécessaire de pouvoir leur proposer une solution pour poursuivre l’enseignement en anglais, au sein de l’entité."Et le succès est déjà au rendez-vous avec près d’une vingtaine d’élèves inscrits dans cette classe qui proposera les cours d’histoire-géographie, d’informatique et d’éducation artistique en anglais."En nous lançant dans l’immersion, la Fédération Wallonie-Bruxelles nous a octroyé une dérogation pour créer une classe supplémentaire en première année, passant de quatre à cinq, et permettant ainsi l’accueil également des élèves sur la liste d’attente, alors que quelques places sont encore disponibles. L’année prochaine, nous espérons encore ouvrir une classe supplémentaire en 1re."Quelque 110 élèves sont attendus, lundi prochain, en première année.

Vers le degré supérieur

Ouverte en septembre 2020, l’école grandit peu à peu, année après année, au rythme de l’avancée des élèves. De nouveau-né à enfant, elle passe à l’âge de l’adolescence."En plus des quatre classes de 2eet des deux de 3e(NDLR : dont l’une orientée “sciences sociales”) , pour cette rentrée, nous ouvrons une première classe de 4esecondaire où l’on retrouve les élèves qui étaient en 2elors de l’ouverture de l’école, relève la directrice Sonia Rabah.Il s’agit d’une classe à orientation scientifique, mais nous comptons développer les choix d’options par la suite."Un nouveau cap pour le CEME qui s’ouvre désormais au degré supérieur."Avec pour conséquence, la nécessité d’engager huit nouveaux enseignants qui disposent des titres requis pour ce degré,ajoute-t-elle.Fort heureusement, et au contraire de ce que l’on peut croire, nous n’avons pas eu de problème pour trouver des enseignants… On remarque un véritable intérêt pour l’école et on reçoit pas mal de candidatures. Même si pour le moment, on ne peut pas leur octroyer suffisamment de période de cours pour un temps plein, ils sont enthousiastes par les valeurs et les projets développés par l’école, et sa pédagogie active qui met l’élève au cœur de l’apprentissage!"

Le nouveau bâtiment pour la rentrée prochaine

En même temps que les classes se font plus nombreuses, le chantier de construction de l’extension de l’école avance bon train."Le timing est parfaitement respecté malgré le Covid et le conflit en Ukraine, se réjouit Daniel Senesael. Le gros œuvre sera terminé pour le mois de mars prochain, et le temps de finaliser les travaux et d’aménager les locaux, le bâtiment sera accessible à partir de la prochaine rentrée, en août 2023. Au niveau du budget, on reste aussi pour le moment dans les clous, avec 6,4 millions d’euros."

Ce nouveau bâtiment permettra l’accueil des élèves du degré supérieur, de la 4eà la 6esecondaire, et réunira également des labos pour les langues et les sciences ainsi qu’une cantine flambant neuve et une salle de sport polyvalente.