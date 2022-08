Une soirée conte avec les Troglodytes dans un champ de tournesols à Estaimbourg

Pour sa prochaine animation, le collectif souhaitait sortir de son jardin et aller à la rencontre des citoyens. Il propose ce jeudi 11 août une soirée conte au milieu d’un champ de tournesols situé à la rue de Tournai à Estaimbourg."Malheureusement, le champ ne sera plus aussi coloré et ensoleillé qu’espéré… les fleurs ont été victimes de la sécheresse! Ce sera ainsi l’occasion d’aborder quelque peu cette réalité du réchauffement climatique…"

Lui-même conteur, Nicolas, accompagné d’une autre membre de sa compagnie de théâtre, plongera les participants au cœur d’histoires destinées aux enfants et aux adultes qui abordent les thématiques du climat, de la sécheresse, de la protection de l’environnement, etc.

Les membres des Troglodytes espèrent que cette première activité en extérieur en amènera d’autres.

La participation est gratuite.