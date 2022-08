Meurtre à Saint-Léger: il y avait des disputes régulières entre Véronique et son compagnon

Christian V., la cinquantaine bien avancée, a été immédiatement pris en charge par la police de la zone du Val d’Escaut en raison d’indices qui laissaient penser à une mort violente de la victime. Il est resté sur place un certain temps dans la camionnette des forces de l’ordre, avant d’être transféré en fin de soirée pour être auditionné par des inspecteurs du service local de recherche (SLR) de la police.

Le meurtre s’est produit dans cette maison lundi en fin de journée.

Dans le voisinage, on a vite compris que quelque chose de très grave s’était produit dans la maison blanche joliment restaurée et aménagée par le couple, à laquelle est associé un jardin correctement entretenu. Parce que, à des personnes qui se trouvaient à proximité de la maison peu de temps après les faits, le suspect a confié"avoir fait une grosse bêtise".Parce que l’ambulance envoyée sur place est repartie sans personne à son bord à l’exception des ambulanciers. Et parce qu’assez rapidement, un cordon de police a été mis en place autour de la maison et du véhicule du couple. Une équipe du laboratoire de la police judiciaire fédérale de Mons-Tournai a également mené des investigations pendant une partie de la nuit.

Des disputes plus ou moins régulières

Troublée lundi soir par le passage d’ambulances, de véhicules de pompiers et de véhicules de police, la rue avait retrouvé toute sa tranquillité ce mardi.

Dans le voisinage, c’est l’incompréhension. Le couple vivait assez discrètement et ne faisait pas d’histoires."Mais il y avait parfois quand même des disputes assez violentes entre eux",nous dit un habitant de la rue. Nous avons appris aussi qu’il est arrivé plus d’une fois que des combis de police soient envoyés au numéro 8 de la rue pour mettre fin à des incidents de couple provoqués parfois par une surconsommation d’alcool.

Véronique Favorel était une femme assez discrète. Elle a figuré sur la liste PS-LB lors des élections communales emmenées par Daniel Senesael, lors desquelles elle avait obtenu 168 voix de préférence."Elle a été affiliée un moment au parti mais après on ne l’a plus vue. J’ai l’impression qu’elle s’est isolée et s’est refermée sur elle-même à partir du moment où elle a rencontré et vécu avec son compagnon", témoigne un ex-colistier.

Une autopsie mardi après-midi

Désigné comme l’auteur présumé des faits par les premiers éléments de l’enquête, Christian V. a été privé de liberté durant la nuit de lundi à mardi. Selon nos informations, il nie être l’auteur des traces de coups retrouvés sur le corps de sa compagne; il prétend l'avoir retrouvée morte en rentrant chez lui.

"La chronologie des faits n’a pas encore pu être établie avec précision",expliquait mardi matin le procureur du Roi de la division de Tournai, Éric Delhaye.

Une autopsie du corps devait être réalisée mardi après-midi afin de déterminer les causes du décès. Le Procureur du Roi n’en connaissait pas le résultat à l’heure d’écrire ces lignes. Dans la foulée de l’autopsie, l’auteur présumé du meurtre devait être entendu en fin de journée par le juge d’instruction chargé du dossier, à qui il revient de décerner ou pas un mandat d’arrêt ainsi que du motif d’inculpation le cas échéant.