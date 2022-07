Entretien des sentiers à Estaimpuis : « la Commune ne peut se substituer aux obligations du privé »

«Une fausse bonne idée»

"On constate régulièrement des propriétés entourées de végétation luxuriante, rendant ainsi difficile voire impossible la praticabilité du sentier communal attenant, regrette aussi l’échevin en charge de l’Environnement et de la Mobilité, Quentin Huart. Ces situations représentent non seulement un désagrément pour les promeneurs, mais également une infraction au Règlement général de police. La Commune ne peut cependant se substituer aux obligations du privé, d’autant plus que notre personnel est déjà bien assez occupé à entretenir les parcelles publiques. Faire le travail à la place des particuliers serait une fausse bonne idée, même si la prestation est facturée."

En effet, le propriétaire est tenu de tailler et d’élaguer les haies et buissons qui débordent de sa propriété afin qu’ils ne dépassent pas les limites de l’espace public. "Les sentiers que vous avez cités nous sont bien connus et des courriers ont été adressés aux contrevenants leur priant d’effectuer au plus vite les travaux d’entretien, ajoute Quentin Huart. Nous demandons aux propriétaires de tenir informé notre agent constatateur de la planification des travaux d’entretien de la végétation, sous peine d’amende."

Le bourgmestre complète en précisant la procédure. "Il y a une législation bien précise à suivre, insiste Daniel Senesael. Notre responsable des infractions environnementales doit d’abord adresser un courrier de mise en demeure de tailler la haie. De nombreuses personnes y répondent favorablement. Mais si au bout de la période qui leur a été octroyée, l’entretien n’a pas été effectué, nous devons renvoyer une mise en demeure par recommandé. En précisant que si à l’issue de ce nouveau délai, rien n’a été fait, la commune peut se substituer à la personne en facturant bien évidemment le travail presté et en lui infligeant éventuellement une sanction administrative. Pour en arriver à ce stade, la procédure prend du temps, et malheureusement nous nous retrouvons dans certains cas face à des personnes qui ne sont pas solvables…"

Attention à la période de nidification des oiseaux

Quentin Huart tient également à signaler que les "tailles et élagages doivent se faire idéalement en dehors de la période du 1er avril au 15 août, pleine saison de nidification des oiseaux."