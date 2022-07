Terrains de padel à Estaimpuis : pas une question de décibels, mais de nuisances sonores !

Lors du dernier conseil communal, le bourgmestre Daniel Senesael a évoqué le dossier sensible des terrains de padel à Estaimpuis et des nuisances sonores dénoncées par les riverains. Lors de son intervention, il a expliqué que "des relevés via sonomètre avaient été effectués et qu’il s’avère que le bruit ne dépasse pas la limite autorisée fixée à 60 décibels" .