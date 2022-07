Un an après l'inauguration, l'eau ne coule toujours pas dans la fontaine de Bailleul

À Estaimpuis, il y a un sujet qui revient fréquemment sur la table du conseil communal : les fontaines. Cela a, à nouveau, été le cas ce lundi soir… Adeline Capart (Pour Vous) s’étonne que la fontaine sur la place de Bailleul ne fonctionne toujours pas, plus d’un an après son installation ! « L’entreprise chargée des travaux de la place de Bailleul a assigné en justice son sous-traitant fontainier afin de faire avancer le dossier, annonce l’échevin Frédéric Di Lorenzo. Les deux parties se sont rendues sur place vendredi dernier afin de faire le point. Il s’avère que la cavette technique n’était pas étanche, ce qui a provoqué la panne des pompes qui devront être remplacées, alors que les gabions (paniers métalliques) devront être modifiés afin d’éviter les pertes d’eau constatées. Les travaux sont normalement planifiés pour la rentrée. » La conseillère a aussi interpellé l’échevin quant à la qualité de l’eau et l’état de propreté de la fontaine d’Estaimpuis. « Un entretien de la fontaine est réalisé toutes les 3 à 6 semaines, assure l’échevin. Cet entretien semble suffisant puisque nous avons constaté ce jour, après 3 semaines sans entretien, que l’aspect de cette fontaine est tout à fait satisfaisant, avec une eau claire et transparente, sans trop de dépôts. »