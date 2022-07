La Palette de Véro se dévoile à la Maison du canal

Véronique Depraetere est une artiste bien connue dans l’Entité qui vit. Elle expose actuellement, et jusqu’à la fin de l’été, à la Maison du canal. Outre ses propres réalisations, l’artiste peintre-restauratrice a, à la demande de l’administration communale, procédé à la rénovation de différents monuments commémoratifs. Elle a également réalisé l’illustration de plaques nominatives des rues permettant de retracer l’histoire des villages de l’entité. Auprès des toiles de Véro, on peut également apprécier les toiles d’Anne Hollebèque, de JiPi (Jean-Pierre Seynaeve), et du jeune Theiler, âgé de 10 ans, artiste en herbe qui expose pour la première fois. MN.DEL.