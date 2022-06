Lors de l’instruction d’audience, le prévenu a totalement contesté les faits: "Ce n’est pas mon véhicule, on m’a juste demandé de l’entreposer dans un garage. J’ai donc fait une proposition à mon oncle qui avait largement de la place".

Des explications farfelues

Les services de police ont procédé à une perquisition au domicile de Léo. Sur place, ils ont retrouvé des pièces de voiture volées ainsi que de faux documents. "Dans le cadre de mon métier, je vais dans des décharges pour trouver des pièces, j’ignorais qu’elles avaient été dérobées" .

Pour le représentant du ministère public, "les explications sont farfelues et on n’y croit pas une seconde". Il a également précisé que lors de l’enquête, le prévenu n’a jamais voulu être auditionné. Une peine d’un an de prison assortie d’un sursis a donc été requise.

"C’est totalement faux" , a indiqué l’avocat de la défense, "Mon client a toujours coopéré et a d’ailleurs été auditionné par le juge d’instruction.

En outre, il a peu d’éléments dans ce dossier pour dire que mon client a dérobé cette Peugeot 308" . Un sursis a par ailleurs été sollicité. Le jugement sera prononcé le 18 août.