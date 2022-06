Le mini-Libramont des agriculteurs de Wapi, ce dimanche, à Saint-Léger

Ayant attiré plus de 2000 personnes lors des précédentes éditions, l’événement a pris des allures de "mini-foire de Libramont". "Notamment avec son concours blanc-bleu-belge qui a acquis une belle réputation et attire des éleveurs des quatre coins de la Belgique mais aussi de France, relève l’échevin en charge de l’Agriculture, Quentin Huart. Il y aura 95 bêtes qui concourront à partir de 11h." Et le Blanc Bleu Belge sera aussi au menu, en steak, accompagné de frites et de salade, à partir de 12h15 au prix de 18 € par adulte et de 10 € par enfant (réservations souhaitées au 0478 54 81 47 – 0478 93 82 61).

Les plus jeunes pourront, tout au long de la journée, découvrir et admirer d’autres animaux de la ferme. Diverses animations sont prévues pour les enfants: château gonflable et grimages.

Une exposition de matériel agricole se tiendra également dans le centre de Saint-Léger, tout comme un marché fermier. "L’idée de ce rendez-vous est de mettre en valeur notre terroir, les éleveurs et les agriculteurs de notre région, toutes ces personnes qui travaillent la terre pour nous nourrir, ajoute Quentin Huart. Dans l’entité d’Estaimpuis, nous avons la chance d’être encore une entité rurale avec une agriculture bien développée même si en quelques années on est passé de 53 exploitations agricoles à 42 aujourd’hui… Cela permet de faire un focus sur ce métier qui est difficile, surtout pour les jeunes, mais qui se vit avec passion!"

Entrée gratuite.