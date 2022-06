La commune d'Estaimpuis fait la chasse aux habitations construites en toute illégalité

3 mois pour se mettre en ordre

Interpellé, l’échevin de l’Urbanisme, Quentin Huart, assure que la commune ne ferme pas les yeux face à de telles situations. "Nous sommes malheureusement confrontés à de plus en plus de personnes qui font tout et n’importe quoi… Concernant le premier cas, une visite a été réalisée le 22 février par notre agent de l’Urbanisme et un agent de police.L’infraction urbanistique a été constatée, et un avis préalable d’infraction a été signifié au propriétaire. Il lui a également été demandé de stopper les travaux. Le propriétaire avait 3 mois pour se mettre en ordre et solliciter un permis… ce qui n’a pas été fait! Faute de régularisation, un PV d’infraction urbanistique a dès lors été dressé. Pour le second cas, avec en plus une construction sur un terrain agricole, l’avis préalable d’infraction a été signifié le 22 avril. Nous attendons donc le délai de trois mois pour voir si nous devons poursuivre la procédure."

Quentin Huart assure que la commune est de plus en plus intransigeante dans ce type de dossier. "D’ailleurs, dans le cadre de ces constats, notre agent de l’Urbanisme est désormais toujours accompagné par la police pour constater l’infraction et assurer un suivi sur le plan judiciaire, ajoute l’échevin. Il y a quelques années, nous avions également augmenté les tarifs pour les demandes de régularisation a posteriori afin d’inciter les gens à faire les démarches et les demandes de permis avant de commencer les travaux."

Le bourgmestre DanielSenesael signale également qu’un nouveau logiciel pourrait limiter ces travaux illégaux. "Ce logiciel WoCoDo va être utilisé par la police, le service Population et le service Urbanisme. Il y aura ainsi un meilleur suivi entre les demandes de domiciliation et les dossiers d’urbanisme.Il ne sera ainsi plus possible de domicilier une personne qui est en infraction urbanistique."