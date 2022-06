Une nouvelle étape qui impacte plus fortement la circulation au centre du village, et l’accès vers la France. "Après avoir refait et réasphalté la rue du Rieu, les ouvriers s’attaquent désormais au carrefour avec les rues Arthur François et du Cornet, explique l’échevin en charge des Travaux, Frédéric Di Lorenzo. Ces travaux consistent au remplacement de l’égouttage, au passage de câbles des impétrants, à la pose de raccordements aux habitations, à la remise en état des filets d’eau, à la réfection de la voirie. Pour cette phase, et pour en limiter la durée d’intervention, nous avons privilégié la fermeture complète du carrefour, et cela jusqu’à la mi-juillet!"

Durant ces six semaines de chantier, les automobilistes sont invités à emprunter l’itinéraire de déviation mis en place via les rues des Longs Trieux, Reine Élisabeth, de la Frontière, des Rossignols, des Pinsons et des Mésanges. "Nous avons prévu un autre itinéraire de déviation pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes via Estaimpuis et la France" , ajoute Frédéric Di Lorenzo.

Une fois ledit carrefour rouvert, le chantier entrera dans une troisième phase, la plus importante, à savoir celle de la réfection de la rue du Cornet, dans son intégralité, avec les mêmes interventions que pour les autres rues. "Jusqu’au carrefour avec la rue des Rossignols . La rue du Cornet sera dès lors fermée à toute circulation… ce qui aura un impact plus important pour les riverains. Les véhicules seront eux déviés vers la rue du Cornet et la cité pour rejoindre la rue de la Frontière." Ces travaux sont annoncés entre août et décembre.

"Restera alors, pour 2023, la réfection complète de la rue de la Frontière" , conclut l’échevin des Travaux.