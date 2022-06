Estaimpuis : Écolo dénonce le stockage de terres de déblai sur un terrain communal

L’échevin de l’Environnement, Quentin Huart, nuance ces propos et assure que tout a été fait dans le respect de la législation. "Il s’agit de terres qui proviennent des chantiers de la place de Bailleul et de la rue de la Fournette, précise-t-il. Ces terres ont été identifiées, analysées et encodées comme nous l’oblige à le faire le décret Walterre en cas de stockage. Quant à la phase criblage, elle a permis de nettoyer les terres de toute une série d’objets et déchets. Mais au vu de la quantité de terres, il n’était pas nécessaire de solliciter de permis d’urbanisme ou d’environnement. Par contre, il aurait fallu un permis d’environnement de classe 3 pour une modification du relief du sol si les terres avaient été étalées… ce qui n’a pas été le cas!"

Sceptique face aux explications, Patrick Vantomme rappelle "que le terrain se trouve en zone agricole, et qu’il y a des choses qu’on ne peut pas faire!"