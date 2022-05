Les riverains du complexe sportif et des rues avoisinantes dénoncent des nuisances sonores, d’une part liées aux terrains de padel et d’autre part aux festivités organisées par la cafétéria. En effet depuis la mi-mai, le gérant a décidé d’organiser des afterworks, "Les Jeudredis du complexe".

Les Jeudredis du complexe peu appréciés par les riverains

"Ces festivités ont tout d’une soirée en boîte de nuit, dénonce le conseiller communal. La musique est audible dans une grande partie du village d’Estaimpuis; même fenêtres fermées, les riverains du site entendaient le bruit des basses dans leurs habitations. Que le gérant organise une animation musicale chaque semaine durant l’été, oui… mais qu’elle reste d’ambiance, pour simplement boire un verre au calme!" Patrick Van Honacker dénonce aussi des faits de violence sur le parking. " La police a été appelée à intervenir à plusieurs reprises. Il est temps de remettre de l’ordre dans cette propriété communale qu’est notre cafétéria! Cela ne peut pas continuer ainsi… Il faut retrouver un peu de bon sens."

Le bourgmestre confirme que des plaintes ont été déposées. "Suite à cela, j’ai reçu le gérant de la cafétéria afin de lui rappeler ses obligations, et lui signaler qu’en cas de nouveaux problèmes, il pourrait être mis fin au contrat de bail qui nous lie à lui. Ce dernier a pris toute une série d’engagements par écrit et depuis lors, nous n’avons plus eu d’écho de nuisances. " Quant à la soirée du jeudi 19 mai, Daniel Senesael précise que l’événement était autorisé jusqu’à 22h. "Une équipe de la zone de police est intervenue en début de soirée après avoir été appelée par plusieurs riverains qui se plaignaient du bruit. Il ressort du rapport que suite à cette visite, l’organisateur a diminué le volume de la musique et qu’à 22h, l’activité était terminée sans qu’aucun incident n’ait été déploré. Aucune demande d’intervention n’a été enregistrée pour l’afterwork de jeudi dernier."

Terrains de padel: une plainte a été déposée

Situés juste à côté du complexe sportif, les terrains de padel ont aussi bien évidemment été évoqués. "Le voisinage dénonce les bruits excessifs de frappes de balle, sept jours sur sept, explique Patrick Van Honacker. Les cris des joueurs empêchent les enfants de dormir le soir et le matin.Cela devient impossible pour ces habitants de supporter et de vivre avec ce bruit infernal!"

Daniel Senesael indique qu’une réunion s’est tenue la semaine dernière entre les services de police et le gérant du club de padel pour faire le point sur les nuisances liées au bruit engendré par la pratique de ce sport. "Une plainte ayant été déposée par une riveraine auprès du tribunal de première instance, je me garderai de commenter davantage le dossier, actuellement enter les mains de la justice."

Bientôt des données objectivées par le sonomètre

Le bourgmestre confirme, par contre, que la zone de police du Val de l’Escaut a fait l’acquisition d’un sonomètre. "Mais il y a qu’un seul agent qui a été formé à son utilisation, précise-t-il. Un relevé du bruit sera prochainement réalisé à l’aide de cet appareil afin d’objectiver la situation et de voir dans quelle mesure le bruit dépasse, ou non, les limites autorisées par la législation, et ainsi éventuellement prendre les mesures qui s’imposent."