Toutes les semaines, les enfants de 3 à 15 ans se retrouvent autour de Pauline Vercleven et sa fille Anouk pour faire parler leur imagination et créativité. Les artistes en herbe, une cinquantaine au total, sont répartis en trois groupes avec une dizaine d’enfants au maximum: 3-6 ans, 6-9 ans, 9 ans et plus.

Une thématique annuelle est le fil conducteur des activités et créations. Cette année, ils ont travaillé autour des formes. L’utilisation de produits de récupération a aussi une place importante lors de la rédaction des fiches techniques qui servent aux réalisations artistiques.

L’exposition se déroule jusqu’à ce dimanche 29 mai. Elle est accessible le mercredi de 14h30 à 18h, les samedi et dimanche de 10h30 à 18h ainsi que sur rendez-vous (0472 33 58 51). L’Atelier Colibri reprendra ses activités en octobre.