Bee Wapi : de jeunes apiculteurs estaimpuisiennes à la recherche de ruches

Récupérer des essaims et colonies pour donner vie à leur rucher

Les jeunes apiculteurs Estaimpuisiens (mais originaires de Mouscron) doivent aujourd’hui repartir de zéro. Ils ont choisi de s’associer autour de cette passion pour créer leur rucher et s’occuper de leurs ruches. C’est ainsi qu’est née "Bee Wapi". "Mais acheter une ou plusieurs nouvelles colonies d’abeilles, cela représente un certain coût, et donc c’est pour cela que nous misons avant tout sur les possibilités d’aller récupérer des essaims ou des colonies chez les particuliers.Lorsque les gens nous contactent (0498 36 79 83 ou la page Facebook Bee Wapi), nous allons sur place, même s’il faut reconnaître que pour la majorité des appels, nous nous retrouvons face à des nids de guêpes ou de bourdons. Pour ces derniers, on doit rassurer les gens en leur expliquant qu’ils sont inoffensifs et très intéressants pour polliniser le jardin. Sur une dizaine d’appels, il y en aura un ou deux qui concernent des abeilles et que l’on pourra tenter de récupérer… Et ce n’est pas toujours gagné car lorsqu’on se retrouve face à des essaims d’abeilles, elles peuvent très vite changer de lieu! C’est en tout cas une belle satisfaction lorsqu’on arrive à les récupérer et qu’on voit qu’elles se développent. C’est bien mieux que de les tuer aux produits chimiques alors qu’elles sont protégées!"

Partager la passion et sensibiliser

Dimanche dernier, ils ont pu récupérer une première colonie d’abeilles à Évregnies qu’ils ont ensuite installée à Mouscron. "Et les abeilles semblent bien s’y plaire, se réjouissent les apiculteurs. On voit qu’elles commencent à prendre possession des lieux et à remplir les alvéoles. Elles sont en pleine récolte de pollen et de nectar. Elles ont nettoyé la ruche et enlevé l’isolant qui avait été pris lors de l’aspiration de l’essaim niché sous la toiture de l’habitation."

Sur leur page Facebook "Bee Wapi", Alexandre, Alice et Steve souhaitent partager leur passion en expliquant les détails des opérations pour récupérer une colonie, de la vie d’une ruche, etc. L’occasion également de sensibiliser à l’importance de l’abeille pour l’environnement.

Une apiculture «naturelle»

Les Estaimpuisiens plaident pour une apiculture "naturelle". "Nous ne sommes pas dans une démarche orientée vers la “production” et nous ne cherchons pas à en retirer du miel à tout prix. S’il y a du miel en plus, tant mieux, si ce n’est pas le cas, ce n’est pas grave… Notre objectif premier est de protéger les abeilles, et qu’elles se sentent bien pour se développer." Les apiculteurs laissent ainsi la magie de la nature opérer. "Nous essayons d’intervenir le moins possible dans la ruche. Nous avons opté pour des modèles de ruches Warré, que nous avons construites nous-mêmes et qui sont mieux adaptées au climat de la région ainsi qu’aux abeilles indigènes, notamment les abeilles noires.Nous y avons intégré des petites fenêtres pour nous permettre de jeter un coup d’œil et s’assurer que la vie de la ruche se porte bien; cela nous permet d’éviter de l’ouvrir trop régulièrement. À côté de cela, nous ne nourrissons pas les abeilles et les laissons tout construire elles-mêmes, et nous n’introduisons pas de produits, comme des plaques de cire gaufrée, dans la ruche.Dans notre optique d’apiculture naturelle, il faut pouvoir laisser le milieu de vie comme le gèrent naturellement les abeilles."