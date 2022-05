1.000 Guides rouges tapissent les murs du collectionneur estaimpuisien

Fort occupé par ses activités familiales et professionnelles, Richard De Jaegere a dû faire des choix et abandonner des collections. Une seule occupe encore actuellement son attention: celle des Guides Michelin. "Ce n’est pas une collection facile, elle coûte relativement cher si on veut la compléter, mais elle en vaut vraiment le coup" . Il n’en est pas peu fier. "Mais il y a de plus grands collectionneurs que moi" .

«Acheter sur internet, ce n’est pas si gai»

Beaucoup d’autres versions de guides ont vu le jour pour d’autres pays européens, dont la Belgique (avec le Luxembourg) depuis 1959. Mais Richard De Jaegere ne collectionne que les guides français. Ce n’est déjà pas si mal… "J’ai tous les guides entre 1908 et 2022. Avec deux ou trois trous: ils n’ont pas été édités entre 1915 et 1918, ni entre 1940 et 1944, ni en 1921 pour je ne sais quelle raison" .

Il lui manque les tout premiers numéros: ceux de 1900, année de la création du guide par la célèbre société de pneumatiques, et des années suivantes. "Je ne veux pas compléter ma collection à tout prix. Un guide de 1990 est parti à 32000€ en salle de vente. Sur certains sites spécialisés, on peut trouver des guides de 1902, 1903 ou de ces années-là en vente à quelque 2000€. Mais ça ne m’intéresse pas. Je préfère toucher les livres, lors de brocantes ou à d’autres occasions, profiter d’un but de promenade, avoir le contact avec les gens, et connaître le plaisir de dénicherun exemplaire abordableet dans un état correct".

Son plus ancien? L’édition de 1908

Le plus ancien Guide Michelin de Richard Dejaegere est de 1908. "C’est déjà une belle pièce. Mais comme je sais que ce ne sera pas évident de compléter ma collection, je suis aussi amateur de séries spéciales, comme ces guides distribués aux soldats américains après la guerre, ou toutes ces séries offertes par des entreprises".

Une collection qui prend de la place… ©EdA

Le collectionneur estaimpuisien a pu accumuler plus de 1000 exemplaires en élargissant ainsi son horizon, et parce qu’il a certains guides en double, en triple, en quadruple… "Je réalise trois collections, pour en offrir à mes deux enfants".

Un grand nombre de guides garnissent des murs de l’habitation familiale. Il y en a quelques-uns dans le resto-broc familial (L’Arrière Cuisine) ouvert il y a quelques mois à Templeuve. "J’en vends quelques-uns pour me permettre de compléter ma collection. C’est un cadeau d’anniversaire original quand on tombe sur la bonne année de naissance. Ça permet aussi parfois d’engager la conversation. Il arrive que personnes qui dénichent çà et là un guide lors d’un marché aux pucesou dans un grenier m’en amènent".

Richard De Jaegere s’amuse parfois à parcourir ses vieux annuaires et guides gastronomiques, et à se plonger dans une autre époque. "Des hôtels se vantaient de proposer l’eau chaude à tous les étages. Des publicités, des menus aussi, sont parfois rigolos".

Depuis 1900, la version française a été vendue à plus de trente millions d’exemplaires. La première édition a été tirée à 35000 exemplaires. « C’était une autre époque. Personne n’avait un GPSpour se guider sur la route, internet n’existait pas pour choisir son h ôtel ou son restaurant ».