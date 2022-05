En Wallonie picarde, seul le Grand Large de Péronnes est considéré comme zone de baignade (mais attention uniquement pour les activités de l’Adeps!). La qualité de l’eau est considérée comme bonne.

Le canal de l’Espierre (Leers-Nord, Estaimpuis), nouveau venu en 2021, a quant à lui déjà disparu de la liste… "Malheureusement, le SPW a considéré que la qualité de l’eau n’était pas suffisante pour y autoriser la baignade, explique le bourgmestre d’Estaimpuis Daniel Senesael. Des analyses d’eau ont été effectuées en prévision de cette reconnaissance en tant que zone de baignade, mais les données, notamment par rapport aux bactéries, laissaient craindre une qualité d’eau insuffisante durant l’été."

On se souvient en effet qu’à deux reprises, l’année dernière, la baignade y avait été interdite durant quelques jours. La météo n’avait pas non plus incité les Estaimpuisiens à y piquer une tête…

Identifier les sources des bactéries

Daniel Senesael espère cependant pouvoir à nouveau autoriser la baignade dans les eaux du canal de l’Espierre l’année prochaine. "Le SPW nous a précisé qu’il allait réaliser des analyses afin d’essayer d’identifier les sources de ces bactéries, et ainsi éventuellement, réaliser des aménagements pour les réduire. En attendant, Canal-plage est maintenu, avec la possibilité de louer des pédalos et des kayaks durant tout l’été."

Permis octroyé pour les aménagements le long du canal

Quant aux aménagements (luminaires, bancs, pontons pour baignade, panneaux indicateurs et d’affichage, poubelles, bornes anti-passage de véhicules) réalisés aux abords du canal de l’Espierre, sans permis à l’époque, le bourgmestre précise que le permis de régularisation a bien été octroyé en février dernier par la Région wallonne.