Daniel Besengez, ancien footballeur et figure de l’enseignement estaimpuisien, nous a quittés

C’est une personnalité connue et appréciée au-delà de l’entité estaimpuisienne qui est décédée, dimanche, après un long combat face à la maladie. Daniel Besengez aura marqué de son empreinte l’enseignement estaimpuisien; d’abord comme enseignant au Collège de la Salle et puis comme instituteur (en 4e, 5eet 6eprimaire) et ensuite directeur à l’école communale d’Estaimpuis.