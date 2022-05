Le salon "Saveurs et Nature", un rendez-vous avec les producteurs locaux ce dimanche à Saint-Léger

La trentaine de producteurs locaux, artisans et associations des quatre coins de la Wallonie picarde éveilleront les papilles gustatives du public avec leurs vins belges, fromages, confitures, salaisons, glaces, fraises, pâtisseries… et prodigueront des conseils avisés pour préserver notre patrimoine naturel. "Bien sûr, en ce jour de fêtes, les mamans ne seront pas oubliées, sourit Thierry Duboisdenghien. Des idées de cadeaux les attendent pour (se) faire plaisir: confiseries, savons doux et odorants, ballotins de pralines, tisanes, etc."

Vivre un adoubement comme à l’époque des Templiers

Dans le cadre du salon, les Guides de Mouscron proposeront aussi une animation autour des Templiers. "Une reconstitution historique est prévue dans l’église classée au cours de laquelle les visiteurs pourront vivre une cérémonie d’entrée d’un nouveau Frère dans la “Commanderie de l’Ordre du Temple de Saint-Léger”, soit un adoubement comme autrefois sur la bien nommée place des Templiers.Deux représentations sont prévues à 16h à et 16h45."