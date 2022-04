Famiflora à Estaimpuis : une extension qui dérange

"La jardinerie Famiflora se vante d’être la plus importante de Belgique" , entame le conseiller Écolo Patrick Vantomme. "Malheureusement, c’est aussi l’entreprise qui est la moins respectueuse des lois et des règlements au sein de notre entité (son siège social est à Mouscron mais le parc commercial est référencé à Estaimpuis). Elle est en litige avec la Zone de Secours sur l’aspect sécurité et méprise toutes les autorités en faisant du chantage à l’emploi. Je suis d’ailleurs étonné de voir leur publicité dans nos publications communales."

Le conseiller s’est aussi penché sur le dossier d’extension de Famiflora, "alors que les promesses d’introduire des régularisations pour ce qui a déjà été fait n’ont pas été introduites. C’est se moquer du monde et des autorités, donc de vous."

Chargé de répondre à l’opposition, Quentin Huart explique avoir assisté à une réunion préalable à l’introduction d’une demande de permis pour le site Famiflora le 9 mars dernier. "La volonté de la société étant de régulariser la situation existante et de mettre en œuvre de nouvelles infrastructures" , confirme l’échevin. La demande de permis vise à régulariser certaines infractions constatées par les communes d’Estaimpuis et Mouscron. Les P. V. concernent les serres et abris de jardin, la friterie, le parking ou encore le restaurant. La liste est longue, mais la société n’est pas passée en dessous des radars. Elle doit désormais régulariser son anticipation, que certains qualifient de passage en force.

"La demande vise également une extension raisonnable de la surface de vente du projet, pour solutionner des problèmes techniques" , poursuit l’échevin. On y retrouve l’aménagement d’une zone destinée au public pour l’enlèvement des marchandises et l’élargissement des zones de circulation.

"La volonté de Famiflora est de présenter aux autorités une situation existante et future exhaustive, dans la perspective d’une urbanisation potentielle des terrains adjacents (dont l’IEG est propriétaire), en vue de la construction d’un centre logistique." En résumé, la demande d’un troisième permis contient la régularisation de ce qui dépasse le cadre des deux premiers et des perspectives quant à l’évolution du site.

Pour les autorités estaimpuisiennes, des questions restent en suspens. "Compte tenu d’autres développements à venir sur cette zone, il faudra évaluer l’impact sur la mobilité Et concernant le sujet des infractions, le dossier est sur le bureau du magistrat, il n’est plus du ressort communal" , conclut Quentin Huart.