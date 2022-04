Estaimpuis : l'extrascolaire devra (aussi) s'adapter

"Comme toutes les Communes, Estaimpuis va devoir organiser ce nouveau rythme scolaire dans nos écoles, mais il n’y a pas que les écoles qui seront impactées" , déplore la conseillère du groupe Pour Vous!. "L’accueil extrascolaire le sera également avec quelques nouveautés concernant les vacances. Les parents vont devoir réorganiser les congés et trouver des solutions d’accueil ou de stages. Comment notre commune réfléchit à cette nouvelle organisation en matière extrascolaire au niveau de son offre sur l’ensemble d’une année scolaire?"

Estaim’loisirs pour 6 semaines

Daniel Senesael le reconnaît, l’entité d’Estaimpuis devra se réorganiser et s’adapter au nouveau calendrier en vigueur à la fin du mois d’août. "La réflexion sur la façon de continuer à offrir à nos concitoyens un accueil extrascolaire de qualité a déjà été initiée. Elle sera poursuivie dans le cadre du comité ‘Accueil du temps libre’. Dans l’état actuel des choses, on semble se diriger vers une ouverture de l’accueil durant quatre périodes de quinze jours prévues par la réforme, dont la nouvelle au mois de mai. Compte tenu de la diminution de la durée des vacances d’été, on s’orienterait vers l’organisation d’Estaim’loisirs pour une période de six semaines suivie de stages sportifs pour la fin des vacances" , confirme le bourgmestre.