Bien-être au travail à Estaimpuis: «nous respectons nos obligations légales», explique Daniel Senesael

Au CPAS, plus aucun remous n’est visible de l’extérieur, après des mois de crise.Pointé du doigt pour son comportement et la gestion de son équipe, Jean-Michel Nottebaert n’a jamais été, semble-t-il, sur un siège éjectable.

Lundi soir, il optait pour la politique de l’autruche, le nez collé dans ses fiches au moment de la question du conseiller de l’opposition."L e code du travail demanderait explicitement à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (harcèlement moral ou sexuel, intimidations, violences verbales, etc). L’administration communale a-t-elle pris toutes les mesures utiles pour éviter ces risques?Certaines personnes peuvent constituer un facteur de stress supplémentaire, mais aussi, dans certains cas, être responsables d’agression ou de harcèlement ", estime le conseiller Écolo.

«Protéger la santé physique et mentale de nos travailleurs»

S’il ne nomme pas le président du CPAS, il ne faut pas s’appeler Sherlock Holmes pour lire entre les lignes et constater que Jean-Michel Nottebaert est clairement visé.

" Il est évident que nous respectons nos obligations légales en matière de bien-être au travail et que toutes les mesures sont prises afin d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de nos travailleurs ", répond Daniel Senesael." Ces éléments sont d’ailleurs discutés régulièrement avec les représentants des différentes organisations syndicales dans le cadre du comité de concertation de base relatif au bien-être, qui se réunit tous les trois mois. "

Ces mêmes syndicats qui ont fait bloc pour dénoncer les agissements de Jean-Michel Nottebaert. Le bourgmestre précise aussi qu’un Service Interne de Prévention et de Protection a été instauré et qu’une personne de confiance sera bientôt désignée pour anticiper ou gérer les risques psychosociaux des membres du personnel.