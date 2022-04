Evregnies : le saisissant tapis rougeoyant de Monsieur Tulipes (photos)

«Elles se portent bien, mes petites!»

"C’est un tout petit peu plus désormais puisque les bulbes donnent plusieurs fleurs mais les faisans et les musaraignes les mangent aussi alors que c’est plutôt toxique! s’étonne-t-il, tout en nous indiquant que c’est la bonne année pour revenir le saluer! Ces dernières années, les conditions climatiques n’étaient pas favorables mais, cette année, mes tulipes sont vraiment jolies. C’est l’une des plus belles années! Cela a commencé au début du mois de mars et la floraison dure 8 à 15 jours de plus que d’habitude, en fonction de la variété. J’ai pourtant eu très peur avec les récentes gelées nocturnes qui auraient gâché le parterre. Seul le vent en a couché quelques-unes…"

La majorité des tulipes sont rouges. "Elles s’acclimatent mieux à mon terrain argileux. D’autres variétés ont disparu. Il me reste une noire ici. Çà et là, il y a aussi quelques blanches qui fleurissent bien plus tôt. Un peu partout, il y a également les "Lambada" aux bords dentelés. Et là, regardez: une noir-jaune-jaune. C’est moi qui ai inventé ce drapeau belge!" Une magie qui nourrit déjà les premières abeilles sorties par la chaleur de ces derniers jours.

Son muguet déjà en fleurs

Un résultat étonnant qui demande très peu d’entretien. "Ça pousse comme une échalote mais on nous dit qu’il faut enlever les bulbes de la terre tous les ans. C’est juste pour vendre, ça! Mon jardin prouve le contraire, je ne retire rien… On nous ment aussi avec "L’important, c’est la rose!" C’est faux, c’est la tulipe!" , continue le nonagénaire blagueur.

Il ne vous reste que quelques jours pour aller apprécier ce spectacle de la nature: une fois tous les pétales tombés, "probablement d’ici une semaine, déjà, il faudra couper la tige et les feuilles à la base pour que le bulbe ne fasse plus de jus, pour le préserver…"

De quoi permettre à M.Tulipes de faire travailler sa main verte ailleurs, sur sa culture de salades et des pommes de terre. Mais aussi d’apprécier d’autres pousses qui vivent en autonomie, "comme mon muguet qui est déjà en partie en fleurs et, plus tard, ma vieille vigne déjà en bourgeons."