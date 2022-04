Et après cette absence, le public de l’entité n’aura pas été déçu par le spectacle. Les organisateurs (notamment l’échevine Christine Dubus et Corinne Delesie, chorégraphe et présidente de Miss Province du Hainaut), mais aussi les candidates et candidats ont mis les petits plats dans les grands pour offrir une magnifique cérémonie et régaler les yeux des spectateurs avec une mise en scène et des tableaux de toute beauté; le fruit d’un travail acharné depuis plusieurs mois… "Comme pour chaque élection, nous veillons à présenter un spectacle de qualité parce que ce sont près de 500 personnes qui sont présentes pour soutenir les candidats et candidatesen lice pour représenter la commune pour les deux années à venir" , souligne Pauline Pruvost, responsable communication de la Commune d’Estaimpuis.

La soirée s’est ouverte dès 19h par une introduction musicale suivie d’un discours de bienvenue du bourgmestre Daniel Senesael. La cérémonie a été présentée et animée par William Chapman qui a aussi invité les prétendant(e)s au titre à se présenter entre les diverses scènes aux couleurs chatoyantes des cabarets et des comédies musicales de Paris àBroadway.

Après l’entracte, les jeunes femmes et hommes ont défilé en tenues de cérémonie (en robes de mariée pour les demoiselles) et de soirée, aux côtés de l’artiste-transformiste Jennyfer dont les costumes pailletés et les lumières ont ébloui la salle. Le moment était aussi venu pour Mannon Verstaevel et Lucas Roisse, Miss et Mister Estaimpuis 2018, de remettre leur couronne et écharpe… non sans émotion et quelques larmes pour ensuite laisser le temps au jury de délibérer.

Durant l’attente jusqu’au verdict, Michael Jackson, ou plutôt son sosie, a séduit le public avec les plus grands titres du "Roi de la pop".

C’est un peu avant minuit, comme tout beau conte de fée, que le jury a couronné la toute jeune Klara Van Honacker (15 ans) et le gentleman Benjamin Languedoc (21 ans), tous les deux originaires d’Estaimpuis, comme dignes représentants de l’Entité qui Vit durant deux belles années. Le prix de la Sympathie, celui du Public et les titres de 1erdauphin et de 1redauphine ont été remis à Théo Doscotte (16 ans d’Estaimpuis) et à Wendy Dufromont (20 ans, de Wattrelos) tandis que les seconds dauphins sont Noémie Bruyninckx (19 ans d’Estaimpuis) et Thomas Rowie (19 ans d’Estaimbourg).