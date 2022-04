La chasse aux œufs du comité des fêtes d’Estaimpuis (photos)

Initialement programmée en 2020, la première chasse aux œufs du comité des fêtes d’Estaimpuis a enfin pu se dérouler dimanche matin, sur la plaine de jeux de la cité Losfeld. À leur arrivée, les enfants ont reçu un numéro afin d’ensuite retrouver les paquets d’œufs dispersés un peu partout sur la plaine. Grâce au soutien des sponsors, le comité a pu gâter les 140 enfants préalablement inscrits. En annexe de cette activité, l’organisation avait prévu une terrasse pour un moment convivial et de nombreuses activités pour les enfants : château gonflable, grimages, sculptures de ballons… Les prochaines activités du comité des fêtes à inscrire à l’agenda : son apéro le vendredi 13 mai à 18 h à la salle du Bon Accueil et sa ducasse, les 27 et 28 août (dont la brocante se tiendra le samedi et non pas le vendredi). MN.DEL.