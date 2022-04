A Leers (France), le moulin Blanc en a vu de toutes les couleurs

Seul le moulin Blanc, à la rue Hoche, continue à faire la fierté des habitants. "Les Leersois sont attachés à leur moulin, et d’ailleurs lorsque dans les années 70, quelques années après que la municipalité l’ait racheté, le conseil municipal a organisé un référendum afin de connaître l’avis de la population quant à une restauration de l’édifice, 76% des Leersois se sont prononcés en faveur" , explique David Malbranque, adjoint au maire, en charge du patrimoine.

Dans les prochains mois, de nouveaux travaux d’entretien et de restauration sont envisagés par la Mairie, propriétaire du moulin Blanc. "L’idée est de pouvoir l’ouvrir davantage aux visiteurs et de valoriser ce patrimoine. Nous avons aussi l’envie d’organiser des événements autour de ce moulin; l’année dernière, il y a eu un concert et tous les ans, le 3eweek-end de juin, nous organisons les fêtes du moulin, week-end durant lequel le moulin est mis à l’honneur, remis en marche afin de moudre le grain et de produire de la farine."

Le reste de l’année, le moulin blanc ne tourne plus; il faut ménager le vieil édifice, construit en 1852. Quelque 170 années d’existence qui n’ont pas été de tout repos pour le moulin en briques. S’il est blanc, il en a vu de toutes les couleurs comme le rappellent les membres de l’association "Leers Historique", également attachés au symbole de la commune et qui organisent à l’une ou l’autre occasion des visites guidées. "Le moulin blanc, aussi appelé moulin du Coulombier, cesse toute activité en 1914 après que son meunier a failli périr sous les balles des Allemands qui le soupçonnaient d’envoyer des signaux codés en le faisant tourner par à-coups. Après cet épisode rocambolesque, il tombe un peu en ruine… les ailes fléchirent et finissent par se briser… avant d’être repris en charge en 1971 par la Commune."

D’importants travaux sont effectués pour redonner au moulin son lustre d’antan. Après plus de 60 ans de silence, il peut enfin tourner et, quelques années plus tard, d’autres travaux de restauration lui permettent d’à nouveau moudre le grain. "Et puis, en 1986, il y a eu un événement qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques lors des fêtes du moulin, ajoutent les passionnés de Leers Historique. En effet, la corde de frein, manipulée par un enfant a provoqué l’arrêt brutal des ailes et entraîné la rupture de l’arbre moteur… L’accident a révélé que le moulin était malade, envahi et rongé un champignon dévastateur!"

Mais la Ville de Leers n’entend pas laisser tomber son moulin, et le restaure à nouveau de fond en comble au début des années 90 tout en continuant, depuis lors, à réaliser les travaux d’entretien pour le maintenir en vie…