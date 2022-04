Leers-Nord : la Commune ne voulait pas la suppression du passage à niveau

C’est loin d’être un cas isolé: il y a un accident par semaine à un passage à niveau, en Belgique – précisément 46, en 2021 – et c’est souvent l’imprudence qui l’explique."Ceux qui sont chroniquement accidentogènes, il n’en reste quasiment plus,souligne Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel, le gestionnaire de réseau.Les passages à niveau ne sont pas dangereux. Si le soleil est rasant et qu’on a un doute sur la couleur du feu, il faut prendre le temps de marquer l’arrêt pour bien la vérifier."

L’occasion manquée…

C’est précisément parce qu’il y a encore trop d’imprudences qu’Infrabel souhaite donc supprimer un maximum de passages. En 2020, Daniel Senesael et son collège communal avaient cependant refusé la proposition de voir disparaître celui qui nous intéresse depuis dimanche. M.Sacré se souvient qu’à l’époque, à Estaimpuis, Infrabel avait fait face à"une frilosité, une hostilité. On rencontre cela de plus en plus de la part des Communes: face au souhait de suppression des passages à niveau, ce n’est pas facile de négocier… On n’avait pas manqué de dire à Estaimpuis que ce n’est pas parce qu’il n’y avait jamais eu de mort à cet endroit qu’il n’y avait pas de risque. Et puis cela arrive et on ne peut que dire ensuite que c’est une situation déplorable, une tragédie…

Aujourd’hui, on n’est pas là pour donner des leçons mais il y a peut-être eu une occasion manquée puisque ce projet n’a pas reçu d’adhésion." La structure n’avait pu qu’acter ce positionnement politique."On n’avait pas recueilli la motivation qu’on espérait, même si on ne peut pas considérer que ce projet est mort et enterré. Il a une existence assez concrète, il y a une étude qui existe, avec la solution technique d’un pont au-dessus des voies qui avait été trouvée, plans à l’appui."Cela dit, ce n’est pas parce qu’un accident aussi tragique se produit que les plannings peuvent tout à coup être bousculés."Aussi dommage soit-il, nous ne supprimons pas un passage à niveau en urgence parce qu’il y a eu un mort. Mais nous pourrions effectivement envisager à nouveau ce projet si la volonté de la Commune est finalement là mais tout dépend désormais des moyens que nous serons capables d’y affecter dans les années à venir."