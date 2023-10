"A-Bois", une fable équestre dans le parc d'Enghien

Sur scène, petits et grands découvriront A-Bois (spectacle créé 2019) qui met en scène cinq acrobates voltigeurs, deux musiciens e trois chevaux. Fidèle à l’univers de Tempo d’Eole, cette fable chorégraphiée propose au public une histoire sans paroles, où le cheval, sa force et son élégance participent à la narration.

La Compagnie Tempo d’Eole est un collectif d’artistes réunis autour de la volonté de raconter des histoires avec des chevaux. Sous son chapiteau étoilé, entre une guirlande et une caravane colorée, il propose au public des spectacles où l’élégance et la force du cheval se mêlent aux arts du cirque, du conte, du théâtre et de la musique.

"L’histoire qui s’offrira aux regards émerveillés des spectateurs est enfouie dans les mémoires comme un secret au plus profond de la forêt. L’odeur de l’écorce, le son des feuilles qui crissent, le halètement du corps qui fend le bois. Un jeune bûcheron, muni de sa hache et de son cheval, tente d’abattre un arbre gigantesque et tentaculaire. La nature et l’homme sont tous deux aux abois. Que fera-t-il du dernier fruit qu’on lui tend? La nature n’est pas rancunière. Elle regagne le territoire perdu, toujours, de façon spectaculaire."

Tarifs : 20€ ; tarifs réduits (demandeur d’emploi, +65ans): 16€ ; tarif pour les 6-12 ans: 10€ ; pour les 3-6 ans: 8€ ; tarif "article 27": 1,25€.

Réservations et informations: Office du Tourisme d’Enghien, Parc d’Enghien (Avenue Elisabeth).www.enghien-edingen.be ; 02 397 10 20