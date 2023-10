DLDG : le bon goût des produits locaux à l'est du Val de Dendre

À l’origine de cette aventure, on retrouve Marie-Pierre de la Cense de Léandine (Sint-Pieters-Kapelle/Marcq/Enghien), Catherine de la Ferme du Tilleul (Graty/Silly) et Romy du Jardin du Goût (Mévergnies/Brugelette).

Marie-Pierre explique le concept. "N ous voulions offrir un service supplémentaire à notre clientèle en nous associant à des producteurs ultra-locaux. En parallèle, nous offrons également un service à ces producteurs en leur permettant de distribuer leurs produits, au prix qu’ils fixent."

Avec "Du Local et du Goût", c’est donc du producteur au consommateur, sans intermédiaire. "Nous n’intervenons pas dans les tarifs, poursuit Marie-Pierre. Il y a juste une marge de 5% qui nous permet de payer la plateforme d’Oxfam que nous utilisons ainsi que les frais de fonctionnement. Nous ne tirons aucun bénéfice sur les ventes."

Rendre les produits locaux accessibles

Le comptoir "Du Local et du Goût" fonctionne donc sur réservation en ligne. Toutes les deux semaines, il est possible de concocter en quelques clics son panier de produits locaux, bio ou non.

"En fait, avec la crise Covid, les gens se sont un peu recentrés sur les producteurs locaux. Ils avaient un peu plus de temps pour faire le tour des fermes. Mais aujourd’hui, c’est différent. Les gens ont toujours cette envie de produits locaux, mais ils n’ont plus forcément le temps. En proposant notre service toutes les deux semaines, je pense que nous complétons une offre composée des magasins à la ferme ou des épiceries locales. Plus on multiplie les possibilités d’accès aux produits locaux, plus les clients ont la possibilité de les consommer."

Côté produits, "Du local et Goût" propose une belle gamme qui devrait satisfaire la clientèle: légumes, viandes, pains, produits laitiers, plats traiteurs, farines, bières, confitures, tisanes, miels…

"Pour les produits plus exotiques, comme le jus d’orange, par exemple, nous proposons la gamme Oxfam. Pour nous, ça a du sens et c’est aussi une marque de respect, car nous utilisons leur plateforme, en plus l’équipe d’Enghien est très motivée par le projet et nous aide beaucoup."

Concrètement, comment ça se passe pour commander son panier de produits locaux ? Les commandes sont ouvertes le vendredi matin et se clôturent dans la nuit de mardi à mercredi. Les clients peuvent aller récupérer leur panier le vendredi après 16h ou le samedi matin dans un des trois points de collecte: la Ferme du Tilleul à Silly, la Cense de Léandine à Marcq/Sint-Pieters-Kapelle ou au Jardin du Goût à Brugelette.

https ://openfoodnetwork. be/du-local-et-du-gout/shop

dulocaletdugout@gmail.com