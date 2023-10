"Nous sommes descendus plus bas avec l’équipe, plus près du bord de la berge qui est asséchée, pour procéder aux travaux de désenvasement de cette partie de la Dodane et là, nous avons vu un objet étonnant ! Vu la quantité de rouille, nous avons tout de suite compris que nous étions face à quelque chose qui pouvait être dangereux ! Nous avons contacté la police locale qui a dépêché une équipe sur place pour sécuriser la zone et faire le constat. Ceux-ci ont contacté à leur tour le Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs (SEDEE) pour qu’ils confirment la nature de l’objet retrouvé."

La SEDEE était sur place dès le lendemain matin. "Ils ont confirmé que c’était bien un engin explosif qui datait probablement de la Première Guerre Mondiale, et ils ont procédé à l’évacuation en vue d’un démantèlement dans une zone sécurisée", précise-t-elle encore.

"Ce n’est pas insolite de retrouver des vestiges dans la Dodane mais dans ce cas-ci, nous nous sommes trouvés face à un objet potentiellement très dangereux", conclut-elle. De fait, les vestiges d’un ancien ponton qui traversait l’aqueduc avaient été retrouvés il y a environ deux mois. C’est que la Dodane renferme de nombreuses traces du passé, parfois inattendues.