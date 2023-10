La rue Caremberg, à Enghien, est devenue un véritable mur

Près d’une semaine après une réunion de conseil communal durant laquelle le dossier fut de nouveau évoqué à travers le chapitre des modifications budgétaires, le "comité des riverains majoritaires opposés au projet de piste cyclo-piétonne à la rue Caremberg" a transmis un communiqué via Baudouin-Pierre Roose.

Les raisons du courroux

Pour répéter d’abord divers motifs de leur courroux, quant à un projet pour lequel une réunion d’information fut organisée en juillet 2022, "en période de vacances".

"Une piste cyclo-piétonne en pleine campagne sans continuité ni d’un côté ni de l’autre n’a pas beaucoup de sens."

"Cette piste rendra le parking dans la rue plus difficile et gênera la circulation de nombreux engins agricoles sur cette voie."

"Une piste qui longe les propriétés est dangereuse, vu le manque de visibilité à la sortie des garages."

Coût et priorités

"Le coût de ce projet (plus de 550.000€) est dispendieux" poursuit le comité des riverains. "Cet argent pourrait être consacré à d’autres projets bien plus utiles. Même si une partie du budget est consacré à la réfection de la rue, elle n’en a pas vraiment besoin."

Lors du récent conseil communal (et à propos de l’aspect financier), notons que le bourgmestre Olivier Saint-Amand (Écolo) a catégoriquement évacué le montant de 550 000 € manifestement souvent évoqué, en précisant que les travaux de voirie ( "bien nécessaires" en substance) sont chiffrés à 253 000 € et que ceux relatifs aux trottoirs (la fameuse piste "cyclo-piétonne) sont évalués à 420 000 €.

Marc Vanderstichelen (Ensemble Enghien) a relevé (dans le budget modifié) une enveloppe globale de 760 000 €. À son sens par ailleurs, il serait moins onéreux de "peindre des pistes cyclables". Il a aussi estimé des dossiers "bien plus prioritaires", comme la réfection de la place du Vieux Marché ( "dans un état déplorable"), l’éclairage du sentier 123 permettant d’accéder au parking de la gare ou encore l’aménagement de la rue de la Houille. Pour la majorité, c’est cependant une simple question de timing et de programmation, ces projets étant prévus pour 2024.

"Pas de dialogue"

Le comité des riverains évoque ensuite l’organisation d’une réunion avec les riverains (le 21 septembre) qui fut finalement annulée. L’invitation avait été adressée à l’ensemble des riverains de la rue Caremberg.

"C’est ridicule" a reconnu le bourgmestre lors du conseil communal, en évoquant une erreur dans la communication et un "message qui est mal passé".

Le comité des riverains dit avoir associé alors les habitants ( "tout aussi impliqués") d’autres quartiers proches (rues de Strihoux, de la Houille, de la Fontaine à Louche) à cette réunion organisée par la Ville. "Le collège apprenant cette initiative décide purement et simplement d’annuler cette réunion, sans en avertir une partie des personnes qu’ils avaient invitées!" Pour le comité, c’est "un nouvel exemple de l’absence de dialogue".

Des cyclistes aux piétons

Enfin, le comité des riverains annonce avoir écrit à la Direction des espaces publics subsidiés (de la Région wallonne), afin de mettre en évidence le fait que la Ville a obtenu un subside pour un aménagement cyclable (dans le cadre du plan PIWaCy, Plan d’Investissement Wallonie Cyclable) afin d’aménager plutôt un trottoir (qui pourra être emprunté par les cyclistes).

On le constate : c’est bien un véritable mur qui s’est élevé entre riverains et autorités communales pour l’aménagement de la rue Caremberg.

Le trottoir prévu en 1991 sera "réaménagé" et cyclable

Ramené donc (assez brièvement) sur la table par Marc Vanderstichelen lors du récent conseil communal à travers le chapitre des modifications budgétaires, le dossier de la rue Caremberg a incité le bourgmestre Olivier Saint-Amand à une longue intervention. "Il y a tellement de désinformation sur ce sujet" estime-t-il. "Depuis le début, l’auteur de projet a évoqué une “piste cyclable”. Pourquoi ? Nous avons la possibilité d’aménager un trottoir à cet endroit. Et pour aménager ce trottoir, on va chercher des fonds dans le PIWaCy, avec Cy comme cyclable. Ici on réaménage le trottoir à cet endroit-là en profitant de fonds PIWaCy. Et donc l’auteur de projet, pour donner un maximum de chances à ce que le dossier soit identifié par la Région comme quelque chose de cyclable, avait mis cette terminologie. Dès la première fois où on en a parlé ici, je vous ai dit “c’est un trottoir cyclo-piéton”. Voilà. Il n’y a pas de doute à ce sujet-là."

Pour le bourgmestre, des riverains sont totalement opposés, d’autres sont "moyennement d’accord" (notamment à cause de problèmes de communication) et d’autres sont favorables.

Olivier Saint-Amand rappelle par ailleurs que le permis de lotir, en 1991, fait bien mention de la présence de trottoirs, lesquels seraient donc "réaménagés" aujourd’hui. (...) "Sur ces trottoirs, les cyclistes se sentant moins à l’aise sur la voirie pourront monter alors que les autres ne seront pas obligés d’y rouler..."

"Peut-être que des voitures stationnent sur le trottoir aujourd’hui. Mais elles ne peuvent pas. La police a bien confirmé que sur un terre-plein en dehors de l’agglomération, on ne peut pas stationner.. Ou alors on peut, mais il faut qu’il y ait assez de place pour les piétons à côté, ce qui n’est pas le cas."

"À cet endroit, aujourd’hui, on ne peut donc pas stationner. C’est un endroit réservé pour les piétons. Et si on trace une ligne jaune pour les vélos, où va-t-on mettre les voitures ? Il n’y aura plus de place du tout pour les voitures alors..." (...)

Pour le bourgmestre, la question du stationnement est donc (aussi) centrale pour les habitant(e)s, même si elle n’apparaît pas forcément dans les arguments des riverains.

"Je ne comprends même pas aujourd’hui ce qu’on peut reprocher à un projet pareil" souligne le bourgmestre. "Il ne faut pas être écolo pour vouloir un trottoir. Quand on défend les familles, on n’envoie quand même pas des mamans avec des poussettes sur la route. Je ne comprends pas ce débat." (...)

"Le bourgmestre veut dialoguer avec les personnes et expliquer que c’est tout à fait cohérent d’aller faire un trottoir entre la rue du Strihoux (où il y a un trottoir) et la rue Caremberg où il y en a déjà un et on va l’améliorer, pour avoir une continuité... Partout, il y a des trottoirs dans les lotissements."