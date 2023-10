Ce n’est pas tous les ans qu’une école célèbre ses 400 ans. Il était donc une évidence pour la Principale, Vinciane Demézel et son équipe, sur qui elle peut compter, de mettre les petits plats dans les grands.

"Le Collège Saint-Augustin célèbre son 400e anniversaire. Tout au long de l’année, les activités seront donc organisées en lien avec cet événement", explique Vinciane Demézel. "L’idée est que toute personne liée de près ou de loin au Collège puisse fêter cet événement. C’est la raison pour laquelle nous commençons avec nos élèves ce vendredi 13 octobre. Pour cette journée, beaucoup de nos professeurs se sont fortement impliqués dans la préparation et le jour même, tous les professeurs seront très actifs. De grandes surprises sont prévues pour tous et elles seront dévoilées le vendredi après-midi."

Beaucoup d’activités ont été pensées pour être proposées aux élèves en fonction de leur âge: des vidéos, des photomontages, une exposition, des visites en ville, des t-shirts à customiser pour les 400 ans, des capsules temporelles… tout en lien avec l’histoire du Collège.

"Tout a été réfléchi avec des professeurs très investis et même des anciens professeurs venus en renfort. Par exemple, Jacques Delautre, ancien professeur et membre du cercle archéologique d’Enghien, a coaché nos élèves pour conter l’histoire de notre école aux endroits stratégiques dans la ville, afin de la transmettre aux élèves du 2e degré. Une seconde vidéo présentant plus la façon dont on enseignait à l’époque a été réalisée par les référents PECA, mettant en scène des élèves et même des anciens, comme Anne de Croÿ."

Ce dimanche 15 octobre, la journée sera d’abord protocolaire, mais la soirée sera ouverte au grand public.

"La première partie de journée est prévue sur invitation. À 9h30, une messe solennelle présidée par Mgr Guy Harpigny, Évêque de Tournai, est organisée à la chapelle du Collège. Ensuite, une séance académique et historique est prévue, mettant en valeur les talents, les réalisations et les vidéos des élèves, suivie d’une visite du collège avec l’exposition et des découvertes de lieux insolites."

Dès 18h, la fête se poursuivra. "Ce sera un spectacle mis en scène et créé par les professeurs, Julie Lefebvre et Samuel Bruyninckx et mettant en scène nos élèves, nos anciens élèves et Pyronix, groupe bien connu pour les spectacles de feu et lumières. Toute personne désireuse de se joindre à nous est bienvenue pour un spectacle de lumière et gratuit dan s le jardin d’honneur. Nous attendons un public nombreux pour une soirée exceptionnelle à l’occasion des 400 ans. Ce sera grandiose et c’est une chance de pouvoir le vivre."

Dans le courant de l’année, les anciens élèves seront conviés pour une journée spéciale le dimanche 17 mars 2024. Une journée pour les parents est prévue lors des portes ouvertes les vendredi 19 et samedi 20 avril 2024.

www.csaenghien.net