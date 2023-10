Retroludix, same player shoot again à Enghien

La même recette avec de nouveaux ingrédients

Une deuxième édition qui ne reniera pas ses origines, tout en apportant son lot de nouveautés, comme le souligne Justin Baillieux. "Par exemple, avec la société High Voltage Pinball, nous allons démontrer que les flippers ce ne sont pas que de vieilles machines, il y a toute une nouvelle génération qui existe. Nous aurons aussi la présence d’Antoine Guédès développeur du studio belge indépendant Sleeping Panda Games qui a conçu un nouveau jeu vidéo, mais avec un esprit rétro. Ca correspond bien à notre objectif de mettre un coup de projecteur sur des gens qui sont actifs dans le monde du jeu vidéo en Belgique."

Retroludix a aussi invité Made in Pixels, une chaîne vidéo qui parle de toute la culture vidéoludique, et qui, cette année, proposera une exposition consacrée à la part des femmes dans l’industrie vidéoludique avec une sélection de jeux "Made in Pix’Elles".

D’autres invités seront présents lors du festival comme le Computer Museum NAM-IP de Namur qui présentera une belle panoplie de micro-ordinateurs et de jeux. Bien entendu, les fameuses bornes d’arcade seront aussi de la partie, notamment via l’association liégeoise Arcade Belgium.

Plus d’une centaine de machines

Bref, il y aura du beau "matos" pour s’amuser pendant les deux jours de Retroludix, Justin Baillieux estime: "Il y aura plus d’une centaine de machines présentes, dont certaines où les visiteurs pourront jouer à quatre simultanément. Donc, il y a de quoi s’amuser. Maintenant, nous ne sommes pas à l’abri des surchauffes et des pannes. Certaines de ces machines sont anciennes et comportent de nombreux éléments mécaniques ou électroniques. Elles ne sont pas forcément faites pour tourner huit heures non-stop. Mais je crois que vu le nombre de consoles, bornes, ordinateurs et flippers qui seront présents, tout le monde trouvera son bonheur."

Un bonheur à partager en famille puisqu’une Kidzone accueillera les enfants avec du bricolage, des maquillages, un jeu de piste et bien d’autres choses, mais toujours en lien avec le jeu vidéo. D’ailleurs, Justin Baillieux conclut: "L’objectif de Retroludix est que le festival devienne un rendez-vous incontournable pour les amateurs de retrogaming tout en conservant notre ADN, c’est-à-dire de proposer un rendez-vous convivial à partager entre amis et pas une rencontre de geeks ultra-pointus."

Infos: www.festival.retroludix.be