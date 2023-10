Nouvelle affectation de la glacière dans le parc d'Enghien

Située entre les avenues Albert 1er et Élisabeth, la glacière du Parc d’Enghien est un site classé pour sa valeur historique et paysagère. Datant du milieu du XVIIIe siècle, elle constitue un exemple exceptionnel et remarquablement conservé de ce type d’installation conçue pour la conservation de la glace.

Le projet soumis à l’enquête publique consiste à aménager la glacière afin de pouvoir accueillir un site d’hibernation pour les chauves-souris. La stabilité du microclimat à l’intérieur de sa cuve maçonnée enterrée et couverte d’un dôme en brique fait de l’ancienne glacière un lieu propice à cette fin. Suivant l’avis de l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP), deux interventions vont permettre de répondre parfaitement aux contraintes thermiques et hygrothermiques: l’ajout d’un panneau métallique (type corten) fixé sur le côté intérieur de la grille à l’entrée extérieure du sas de la glacière ; le placement d’une deuxième porte, en bois (type châtaignier) comme à son origine, à l’entrée de la glacière proprement dite.

Dans son avis (très favorable), l’AWap souligne également que "mis à part les objectifs naturels (offrir un site d’hibernage aux chauves-souris et sensibiliser la population à leur importance dans leur biodiversité), cet aménagement peut permettre de mieux faire connaître ce petit patrimoine au public." Et de suggérer: "la pose d’un panneau didactique reprenant son histoire [ainsi que] ses caractéristiques architecturales et patrimoniales".

"Par sa vocation à la fois naturelle et patrimoniale, c’est un beau projet qui s’inscrit pleinement dans l’objectif 'Enghien, ville-parc' de la commune", observe également Philippe Taminiau, directeur du service Urbanisme de la Ville. Pour rappel, l’objectif "Enghien, ville-parc" représente un axe de développement majeur de la politique communale.