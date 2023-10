Pour l'occasion, elles et ils ont reparcouru le circuit de 8 km, au départ de Petit-Enghien, qui avait mené le "petit Eddy" à sa première victoire lors d'une course officielle le dimanche 1er octobre 1961.

À 16 heures, elles et ils ont franchi la ligne d'arrivée sous les applaudissements de la foule venue en grand nombre célébrer le champion belge.

Plusieurs personnes qui avaient assisté à ce premier succès n'ont pas manqué à l'appel ce dimanche. Parmi celles et ceux-là, un couple de Petit-Enghien, Joseph, "ancien passionné de vélo", selon ses propres mots, et Raymonde, tous deux âgés de plus de 80 ans, venus avec leur fille Patricia, pour assister à cette mise à l'honneur de notre Eddy national.

Si l'attente a été une longue, sous la chaleur, pour de nombreuses personnes, cela n'a pas empêché le Cannibale de faire une entrée triomphale, peu après 16 h 30, sous les acclamations de la foule "Eddy ! Eddy!").

Après les discours de circonstance, Eddy Merckx a, selon l'usage, coupé le ruban pour dévoiler la sculpture monumentale réalisée par Xavier Parmentier, agent artistique de la Ville d'Enghien.