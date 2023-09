Une centaine d’élèves en maternelle sont dans le réfectoire pour le repas chaud de midi. L’un d’entre eux, âgé de trois ans, est récalcitrant. Ce n’est pas la première fois qu’il refuse de manger et qu’il pleure. Et quand un enfant est difficile, c’est simple, le corps professoral fait appel à Monsieur Max (nom d’emprunt), vingt ans de carrière dans l’enseignement. Il a une voix qui porte et sait "faire les gros yeux".

Mais le 8 septembre 2020, son autorité divise. Il est aujourd’hui devant le tribunal pour coups et blessures sur un mineur d’âge avec la circonstance qu’il avait autorité sur la victime. "Mon seul échec est d’avoir dû élever la voix ce jour-là, mais à aucun moment je ne l’ai frappé ou étouffé avec de la nourriture. Le petit garçon m’a craché dessus. Avant qu’il ne recommence, j’ai mis ma main devant sa bouche. Je l’ai emmené par la main dans ma classe totalement vitrée, juste à côté du réfectoire où mes 25 élèves étaient en train de manger calmement. Il a tout de même pris trois fourchettes. Comme il se calmait, je l’ai reconfié à son institutrice", explique le prévenu en ajoutant: "J’ai agi comme je l’aurais fait avec mes propres enfants".

Est-il possible de rester sans rien faire ?

Une enseignante écrit un courrier à la police quelques jours plus tard pour dénoncer le comportement de son collègue. "Il a forcé l’enfant en lui mettant une cuillère dans la bouche, la tête en arrière. Je suis restée figée". Deux autres enseignantes livrent le même témoignage, mais d’autres membres de l’école indiquent notamment: "Si le garçon avait été en danger, je serais allé voir la direction. Je n’ai rien vu de choquant".

Pour la défense, la situation est amplifiée et l’agressivité de la partie civile est scandaleuse. "Cela aurait été inimaginable de voir une telle scène et de rester sans rien faire. Pourtant, personne n’a bougé. La partie adverse fait état d’un comportement coutumier de la part de mon client, elle reprend des bribes des auditions. Des enseignantes ont essayé de mener leur enquête pour abattre Monsieur". Même si la substitut du procureur avoue avoir été touchée par les auditions, les versions sont divergentes. "Juridiquement, le doute doit profiter au prévenu". L’acquittement est sollicité, tout comme par la défense. Le jugement sera rendu le 19 octobre.