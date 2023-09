EquinoxeOnTour: mi-temps ce dimanche matin à Enghien

Le lendemain, le programme était chargé pour les organisatrices et organisateurs de l’événement ainsi que pour les nombreuses et nombreux bénévoles.

Première étape: quartier des Serpents, le rendez-vous était à la place de Labliau, où le Grand Ben a chanté pour les plus petits et les plus grands ont pu s’approvisionner en produits locaux.

Deuxième étape: quartier des Chats, à la ferme de Warelles, où contes – dont certains seraient tirés de faits réels ! – et légendes de ce lieu hors du temps ont captivé les visiteuses et visiteurs.

Troisième et dernière étape: quartier des chiens, à la place de Petit-Enghien, où les Géants, Rosalie et César, se sont déhanchés sur les notes de la Fanfare Royale d’Enghien, accompagnée pour l’occasion par la Fanfare royale et communale Sainte-Cécile de Saintes.

Ce dimanche 17 septembre, programme pas moins chargé avec, à nouveau, trois étapes qui amèneront cette fois les visiteuses et visiteurs à traverser le centre-ville. Première étape: dès 11h à Marcq, quartier des Lamas, visiteuses et visiteurs pourront assister au LamA’rmedan Show, qui sera ponctué par les interventions artistiques préparées par le Labo des Arts et du Mouvement. Le cortège des Lamas se dirigera ensuite à la Maison de repos pour passer le flambeau aux Hérons.

Deuxième étape: dès 15 h, cortège des Hérons jusqu’à la Place du Vieux Marché, pour assister à des animations variées. Troisième et dernière étape: à 18 heures, au Val-Lise, quartier des Singes, pour clore les festivités avec une pièce de théâtre burlesque et satirique, au final "surprenant", aux dires des organisateurs. À voir donc !