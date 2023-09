Cette année encore, pour fêter l’équinoxe d’automne, les sept quartiers de l’entité – auxquels ont été associés des couleurs et des animaux: Hoves/jaune/Paon, Labliau/vert/Serpent, Warelles/rouge/Chat, Petit-Enghien/bleu/Chien, Marcq/mauve/Lama, Centre-ville/gris/Héron, Val-Lise/orange/Singe – n’ont pas lésiné sur le programme: outre les déjà habituels cortèges des sept quartiers, des spectacles et animations, des concerts et soirées DJ (!), des marchés, mais aussi une initiation à l’arbalète et une remise de médailles ! De quoi contenter tout le monde, y compris la princesse Anne de Croÿ !

Infos: du 15 septembre à 18h au 17 septembre à 23h. Le programme détaillé est disponible sur le site de la Ville d’Enghien: https ://www.enghien-edingen.be/fr/evenements/equinoxe-on-tour-2023