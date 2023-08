Depuis trente ans, les Rencontres Musicales – IMUSE sont reconnues comme un événement majeur dans le monde de la musique. Elles ont été créées en 1991 par le pianiste Olivier Roberti. Il sera rejoint de 1993 à 2013 par Blanche d’Harcourt. Ensemble, avec Paul von Schilhawsky, directeur du Mozarteum de Salzburg, ils initient une série de concerts et de rencontres didactiques destinées à des étudiants musiciens de haut niveau et dirigées par des professeurs de renommée internationale. Chaque année, c’est environ septante étudiants, issus des quatre coins du monde, qui participent au master classes du château d’Enghien.

Les Rencontres Musicales – IMUSE sont aussi l’occasion pour le public d’écouter de grands interprètes et de découvrir de jeunes talents lors des auditions au château ou des concerts dans les Ecuries du château. Ce ne sont pas moins de neuf concerts qui seront proposés au public entre le 17 et le 26 août. En outre, le salon des boiseries du château servira d’écrin à trois auditions des élèves, les jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 août à 18 heures. Enfin, deux événements spéciaux prendront place lors de ces Rencontres Musicales Internationales d’Enghien: un concert pour les enfants, le mardi 22 août à 11 heures et un concert spécial organisé avec les Amis des Aveugles et destiné aux personnes malvoyantes, le mardi 22 août à 15h.

Infos: www.musicalenghien.com/