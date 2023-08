Longue de plusieurs kilomètres, cette rue menant au Bois de Strihoux sera bientôt aménagée le long de ses 600 premiers mètres, de la chapelle au pont de chemin de fer. Une piste cyclo-piétonne sans séparation sera installée dans les deux sens avec des parkings en chicane prévus sur la rue. La configuration ressemblera à celle de la rue du Docteur Dubois à Silly.

Historiquement clément et créatif – comme en témoigne un prix de la Fondation Roi Baudouin pour ses animations – le comité de quartier est désormais "remonté" comme un jouet mécanique lançant des flèches (sans ventouses) contre le bourgmestre.

"Dangereux et coûteux !"

"C’est du mépris, nous n’avons pas été concertés ; aucun riverain n’a demandé ce projet ; ce n’est pas démocratique, nous n’en voulons pas, car notre rue sera plus dangereuse après les travaux qu’avant !" lance Marie Deck, suivie par Abdellah D. "Ce projet va coûter plus de 600 000€ qui seraient mieux utilisés pour une réalisation de vraie utilité publique, plutôt que pour des pistes sur un tronçon isolé."

Guy Lequeu renchérit: "Nous ne sommes pas opposés aux pistes cyclables peintes comme il en existe dans l’entité, mais bien aux surélevées qui vont raser nos propriétés, nous priver de parking lors de visites et provoquer du danger pour les usagers et nous-mêmes lors des sorties de véhicules."

Baudouin-Pierre Roose, l’animateur – façon "G.O." – des riverains, sort son décamètre. "Avec les voitures garées en chicanes sur la route, la place sera insuffisante pour passer." Futur voisin du ralentisseur en début de rue, il enchaîne: "Il aurait été plus utile pour la sécurité d’augmenter la visibilité du carrefour". MM. Fontaine et De Veseleer, agriculteurs, eux, craignent de ne plus pouvoir passer avec leurs engins agricoles.

"Les seuls cyclistes… passent en peloton !"

Lors de la promenade "guidée", les griefs continuent de fuser. "La bordure des pistes maintiendra l’eau chez les riverains en ne s’écoulant pas vers les égouts qui, par ailleurs, ne seront pas réaménagés" relance Mme Deck ; "Mes clients ne pourront plus se garer" constate Abdellah D. avant d’attirer l’attention sur un poteau électrique qui "se retrouverait au milieu de la piste".

Baudouin-Pierre Roose: "Un voisin ne pourra plus sortir de chez lui avec la remorque de son jet-ski".

Enfin, Roland Uyttersprot, livre son point de vue de cycliste: "Ces pistes seront inutiles: les seuls qui passent le font en peloton et ils utilisent la route. Si c’était une chaussée, OK, mais pas dans une rue de campagne qui perdra son cachet."

Début juillet 2022, les édiles ont reçu les riverains pour leur expliquer le projet et les entendre. "Trop peu de temps avant le vote du conseil" selon eux.

Un an plus tard, la situation s’envenime et gagne une partie de l’entité. "Nous maintiendrons la pression jusqu’aux élections de 2024 !"

Le ton est donné.