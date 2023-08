Première fête du vélo à Nautisport à Enghien, ce week-end

À 9h, le WGT s’élancera pour sa première étape qui mènera les cyclistes à Charleroi. Juste après, le public est invité.es à venir tester le vélo Gravel via deux randonnées de 50 et 70 km dessinées par le Cyclo Bol d’Air. Pour accompagner les familles ou les novices, le Cyclo Bol d’Air proposera, entre 9h30 et 11h, une sortie de 20 kilomètres, gratuite, fléchée et sur route. Enfin, pour celles et ceux qui préféreraient pédaler sur place, Nautisport organisera à 9h30 et à 11h deux séances d’initiation à l’indoor cycling.

Outre l’aspect sportif, l’événement sera aussi festif avec, de 9h à midi, un Village Vélo installé devant la porte principale de Nautisport. Les visiteurs y trouveront des ateliers de réparation, des stands d’information ainsi qu’une cyclo-brocante. Les plus téméraires, ou les très nostalgiques, s’offriront un saut dans le temps en testant le grand bi, l’ancêtre de notre vélo moderne, tandis que les plus jeunes se défouleront dans un château gonflable.