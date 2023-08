18e balade dans la Forêt des Secrets à Enghien

Dix jours de formation et de répétitions

Une nouvelle fois, les stagiaires et animateurs des différents stages organisés cet été par le Centre culturel donneront vie à tout un monde fait de magie et de poésie. "C’est une cinquantaine de comédiens de tous les âges qui vont se glisser dans la peau d’une créature fantastique ou féerique, née après dix jours de formation et de répétitions intensives. Ils feront vivre aux spectateurs un moment hors du temps. Des personnages étranges, parfois magiques, guideront le public sur les chemins de l’imaginaire au cœur de la Forêt des Secrets vers d’autres créatures non moins particulières. Ces balades contées sont faites pour tous ceux qui aiment les histoires, qui sont sensibles à la beauté de la nature et qui souhaitent vivre une aventure collective palpitante."

Comme chaque année, la porte de la Forêt des Secrets s’ouvrira à sept reprises le samedi 12 août pour un voyage inédit d’environ 2 h 30 au sein d’un merveilleux écrin de verdure.

Informations et réservations: 02 396 37 87 – info@ccenghien.org