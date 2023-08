Un mariage géant pour Edgard et Norberta à Petit-Enghien

Brûlage de "marronne"

Mais qui dit mariage, dit enterrement de vie de garçon. Les festivités débuteront donc le vendredi à 21h30 avec la promenade de la "marronne" d'Edgard dans les rues du village. Le brûlage de celle-ci aura lieu à 22 h. Le lendemain, place à la cérémonie qui débutera donc à 14 h. Les géants se rendront à 14h30 à l'ancienne maison communale de Petit-Enghien pour le mariage civil. Le mariage religieux suivra à 15 h à l'église Saint-Sauveur. Les jeunes mariés participeront ensuite à un petit cortège composé, bien entendu, des géants de Petit-Enghien, mais aussi de groupes venant de Tourpes, d'Ath, d'Ormeignies, de Lessines et d'Enghien.

Vieux tracteurs et procession

Pour le reste, la kermesse Saint-Sauveur proposera son programme habituel avec des loges foraines et un chapiteau installés sur la place pendant les trois jours. Le samedi, entre 9 et 13 h, les amoureux de belles mécaniques agricoles pourront admirer les véhicules présents pour le rassemblement de vieux tracteurs. Une boucle de vingt-cinq kilomètres est au programme pour ces anciennes mécaniques. Le dimanche matin, un marché artisanal et local s'installera sur la place dès 9 h. À 10h30, la procession de la transfiguration, à la fois religieuse et historique, empruntera les rues du village. Elle sera suivie, à 11 h, par la bénédiction des animaux et transports de mobilité douce.

Mais le point d'orgue de ce week-end festif reste bien entendu le grand cortège des géants qui se mettra en route sur les coups de 14 h et se clôturera à 18 h avec le rondeau final.