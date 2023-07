Le Moyen Âge comme si vous y étiez à Enghien

Comme chaque année, le programme du week-end s’annonce bien rempli pour les passionnés d’Histoire ou les simples curieux: grand marché permanent, tournoi de la Fédération belge d’Escrime médiévale, campements du IXe à la fin du XVe siècle, tavernes, exposition et démonstration d’artillerie, théâtre de marionnettes, harpiste, céramiste, messe et école par la congrégation des frères de Saint-Jacques, bénédiction des bannières le samedi et des animaux le dimanche… Sans oublier un des moments favoris du public: des reconstitutions de bataille où les flèches fuseront, les couleuvrines et bombardes tonneront et les épées, hallebardes et masses d’armes tinteront. À noter une petite nouveauté le samedi avec le concert de "White Lady" et "Electroll".

Derrière cette organisation, on retrouve l’ASBL Milites Dei qui a été créée en 2011 par des passionnés du Moyen Âge. "Nous venions de compagnies plus exigeantes à l’époque et nous voulions vivre notre passion à notre rythme", se souvient Stéphane Juglaret. "À la base, nous étions une association de pur loisir pour ses membres, mais, peu de temps après la création, un de nos membres en lien avec le parc d’Enghien nous propose un rassemblement de compagnies médiévales pour animer le parc l’espace d’un week-end. Nous connaissions bien le milieu, ses compagnies et ses marchands. Étant moi-même artisan, je fréquentais aussi le monde médiéval. Ce qui nous a permis de réunir les deux pans d’une fête médiévale réussie, un marché et des compagnies."

Les premières tentes s’installent dans le parc d’Enghien à l’été 2013. "Très vite, le bouche-à-oreille attire le public. La beauté des lieux, l’entretien, la facilité de collaboration et la gentillesse des responsables ont fini par séduire un grand nombre d’adeptes de la reconstruction. Au fil des années, la fête s’est étoffée et est toujours un grand succès. Nous espérons juste une météo clémente, pour le reste, nous faisons confiance à tous, car compagnies et marchands présents lors de ce week-end sont des médiévistes et des artisans triés sur le volet."

Infos: tourisme@enghien-edingen.be – 02 397 10 20 ; 7 € adultes ou 10 € pour le week-end