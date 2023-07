Pour savourer la fête retrouvée, la grande scène a poursuivi son défilé d’artistes reconnus avec Pierre De Maere, qui a fait s’envoler son fameux ange, avec Typh Barrow au ventre arrondi comme un soleil radieux, avec Jain et ses rythmes irrépressibles et avec Tryo venu offrir sa musique et ses textes chaleureux.

Tryo a clôturé en beauté cette édition mémorable du Lasemo. ©Daniel PILETTE

Et le public a vibré, s’est ému, s’est pris de fougue et de passion, a partagé son bonheur immense d’être dans cette bulle de vie intense qui n’éclate jamais, mais se gonfle au souffle vital et artistique de LaSemo 2023.

Le dandy belge Pierre De Maere, la nouvelle coqueluche de la pop francophone. ©Daniel PILETTE

Typh Barrow au Lasemo 2023. ©Daniel PILETTE

Pendant que la foule communiait avec ses chouchous, le festival lancé vendredi a poursuivi son chemin à la fois trépidant et serein au gré de ses multiples cœurs battant ici pour le jeune public, là pour les gourmets de nourriture du monde ou pour les fondus de théâtre, de contes, d’arts de la rue…