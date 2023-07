Le risque d’orage a voulu semer le trouble le dernier jour. Le site a même dû être évacué afin de sécuriser le public, mais heureusement, plus de stress que de véritable danger.

Il faut souligner la bonne gestion des organisateurs qui ont dû adapter rapidement leur communication et l’horaire des artistes programmés. La foule s’est pressée pour profiter des derniers instants.

Typh Barrow a signé plusieurs dédicaces après son concert. ©D.M.

Des artistes en exclusivité

Pour cette édition particulière, le festival durable a mis le paquet sur la programmation musicale avec notamment des exclusivités. Balthazar, Typh Barrow qui a terminé sa tournée Aloha par le LaSemo, le groupe français Tryo ou encore, la tête d’affiche Ben Harper.

Le chanteur Californien n’était plus venu en Belgique depuis plusieurs années. Accompagné de son band The Innoncent Criminals, il a mêlé différentes influences. Folk, blues, rock, reggae. Un beau mélange de Bob Marley et de Jimmy Hendrix qui a aussi rassemblé un public étranger.

Ben Harper et son band The Innocent Criminals n’étaient plus venus en Belgique depuis plusieurs années. ©D.M.

Quelle énergie ce mec !

Pour le côté déjanté, on se souviendra de Cali, porté à bout de bras par les festivaliers. "Je me suis déjà cassé pas mal de choses en sautant de la scène. Les côtes, le tibia,… Mais ça n’a pas d’importance quand il y a une totale confiance avec le public".

Avant son concert, le chanteur originaire de Perpignan, mais qui se dit volontiers belge, a fait un tour dans les allées du parc d’Enghien. "Il y a plein de mômes, de parents, de grands-parents. C’est ça que j’aime".

Après avoir donné son concert, Cali partait sur la route rejoindre Indochine. ©D.M.

Mentions spéciales

Trois paires de mains ont fait toute la différence ! Jean Jean, le présentateur des concerts et son 2m07. Philippe, le croqueur d’artistes. Et Cindy, l’interprète en langue des signes. Elle a "chansigné" notamment aux côtés de Pierre de Maere. Avec elle, le tube "Un jour, je marierai un ange" est passé par le corps.

Cindy, l’interprète en langue des signes, a chansigné deux concerts par jour. ©D.M.

Dix quartiers implantés

Le LaSemo, c’est aussi une diversité sur le paysage culturel avec des comédiens de rue et dix univers différents. Les festivaliers sont passés par le marché des créateurs ou encore par le cabaret qui avait fait son retour après trois ans d’absence,…

Près du château, les enfants ont vite quitté les poussettes pour jouer au Pays des Merveilles.

Plusieurs installations éphémères ont occupé les enfants. ©D.M.

Qui l’eut cru également qu’au Troquet, un endroit dit-on interdit au moins de dix-huit ans, Johnny Cadillac, le sosie belge de Johnny Hallyday allait nous faire une démonstration de son fameux Houraken (technique de combat).