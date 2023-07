La plaine du festival LaSemo évacuée en prévision des intempéries de ce dimanche après-midi (vidéos et photos)

"Au regard de l’évolution des intempéries prévues ce jour, la plaine de LaSemo va être évacuée de manière préventive afin que toutes les personnes soient en sécurité. Les festivaliers sont invités à se mettre à l’abri chez eux ou dans les lieux qui leur seront indiqués sur place : au Nautisport, à la caserne des pompiers ou au collège Saint-Augustin."

Une mesure de précaution : la poursuite du festival n’est pas remise en question

"Nous fermons le site de manière provisoire dès maintenant jusqu’à ce que le risque soit totalement écarté. Une réouverture devrait être effective aux environs de 15 heures . Nous vous tiendrons au courant de l’évolution des décisions", indiquent les responsables dans un communiqué et sur la page Facebook du LaSemo.

Les commerces ont fait le plein pendant la suspension temporaire du festival.

L’évacuation du site s’est effectuée dans le calme. Célie, de Mons, venue avec ses deux enfants, fait la file dans le Carrefour Express du centre-ville qui pourrait faire un chiffre d’affaires record ce dimanche avec toutes les caisses ouvertes.

"On a acheté quelques boissons et biscuits pour patienter dans la voiture. On espère que le site rouvrira, sinon on rentrera", nous dit-elle, déçue mais philosophe. "Je comprends qu’avec autant de monde, et des enfants, l’organisation ne prenne pas de risques".

Pierre et Maria, attendent patiemment sous l’avancée d’un commerce qui les protégera de la pluie quand elle tombera. Des coups de tonnerre se font entendre, et ça les fait rire. "Je pense qu’on est bien abrités ici, et l’orage ne devrait pas durer bien longtemps".

Les festivaliers s’abritent comme ils peuvent... ©-Eda

Dans la gare d’Enghien, pas mal de gens se sont réfugiés le temps que l’organisation donne le feu vert du retour sur le site festivalier. Voie 4, vers Bruxelles, des familles et des groupes, surtout de campeurs, attendent le train pour rentrer.

Les quais de la gare d’Enghien étaient bien remplis. Certaines personnes décident d’attendre de pouvoir regagner le parc du château, quand d’autres s’apprêtent à retourner chez eux. ©-Eda