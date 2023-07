©Daniel PILETTE

Chapiteaux et tenues bigarrées, bouquets de sourires radieux, tendres calins et verres partagés sur pelouses douillettes, jeux d’enfants, contes, comédiens facétieux, cabarets burlesques, retrouvailles amicales, saveurs du monde… Et, bien sûr, des concerts "haut de gamme" !

- Fatoumaia Diawara,une explosion de joie et de chatoiements vocaux! ©Daniel PILETTE

Ce vendredi, "Jazmyn", "Saudade Expériment" ont lancé les accords musicaux avant que Fatoumaia Diawara ne colorise la grande scène de ses accords chatoyants venus du Mali. Un somptueux moment de musique suspendu entre l’espace et le temps soudain redevenus si intensément humains !

"Rockailleux"

©Daniel PILETTE

En début de soirée, Selah Sue a lancé le public de l’esplanade du château à la fois dans des chemins rythmés esquissés par la voix "rockailleuse" et si émouvante de l’artiste flamande. Aujourd’hui, la fête se poursuit avec notamment Henri Dès, qui berce déjà la troisième génération d’enfants sages, "Balthazar", Cali et Ben Harper.

Dimanche, l’arc-en-ciel musical se poursuivra avec, entre autres, Pierre de Maere, Tiph Barrow et Jain.

Le visiteur qui découvre le festival enghiennois (Il en reste !) ne peut que confirmer les échos si positifs qu’il entende depuis 10 ans ! Vraiment !

"LAsSE, MOi ? Jamais !" hurle-t-il déjà entre deux scènes.